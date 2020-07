Weer woning beschoten in Den Helderstraat in Noord

Opnieuw is een woning in de Den Helderstraat in Noord beschoten. In een ruit van de woning zit een kogelgat. Eind april plaatste de gemeente al camera's in de straat na meerdere beschietingen.

Een voorbijganger vond vanmiddag een kogelhuls in de straat. Na onderzoek trof de politie een kogelgat in de ruit van een woning aan. Volgens de politie had de bewoner de beschieting niet gemeld. Het is de politie daarom nog niet duidelijk wanneer de beschieting heeft plaatsgevonden. Niemand raakte gewond.

Meerdere incidenten

In de straat hebben zich sinds 6 maart meerdere incidenten afgespeeld. Die nacht werd de voordeur van een woningcomplex beschoten. In de ruit van de portiek zaten zes kogelgaten. Op straat werden diverse kogelhulzen gevonden. Enkele weken later werd in de straat een woning beschoten en ook brandde er in die periode een auto in de straat uit.

De incidenten waren voor de gemeente aanleiding om eind april camera's te plaatsen, die een maand zouden blijven hangen.