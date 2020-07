Amsterdamse GGD schaalt door drukte verder op naar 1300 coronatests per dag

Er kunnen vanaf vandaag 1300 mensen per dag getest worden op corona bij de teststraat van de Amsterdamse GGD. Dat zijn er nog eens 100 meer dan afgelopen vrijdag. Volgens de GGD is het nog steeds extreem druk op de locatie bij de RAI. 'Maar daar zijn we blij mee', zegt een woordvoerder.

Vrijdag werd er al opgeschaald naar 1200 tests per dag. Dat zijn er per vandaag dus 1300 geworden. Er wordt rekening gehouden met een verdere groei naar 1500 per dag in de zomerperiode. 'Vorige week nog hadden we nog maar 700 mensen die per dag getest werden. Nadat we campagne hadden gevoerd zodat meer mensen met klachten zich zouden melden, steeg het aantal. We zijn daar natuurlijk blij mee', zegt woordvoerder Joke Janse van de GGD.

GGD-voorman Sjaak de Gouw zei deze week al in een interview dat hij verrast was door de plotselinge toename. 'Dat er ineens zoveel meer getest wordt, verrast ons en is ook zorgelijk. Alle GGD’s zeggen nu: we krijgen meer testaanvragen en moeten meer bron- en contactonderzoeken uitvoeren. De mogelijkheid om elkaar te helpen verdwijnt als sneeuw voor de zon.'

Geen plek in eigen regio

De Amsterdamse Britt (33) belde donderdag om een afspraak te maken. Ze is verkouden en heeft geen smaak en geur meer. Na 20 minuten in de wacht te hebben gestaan, kreeg ze te horen dat ze het 24 uur aan moest kijken. Als het dan niet over was, kon ze opnieuw bellen.

Op vrijdag belde ze met dezelfde klachten opnieuw. Dit maal kreeg ze te horen dat er in Amsterdam geen plek was, maar dat ze op zaterdag in Bussum of op zondag in Zaandam terecht kon. 'Dat is zeker niet wenselijk, dat iemand naar een plek buiten zijn regio wordt verwezen', zegt een landelijk woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Het maken van afspraken wordt door hen geregeld via het landelijke telefoonnummer. Telefonisten boeken dan vervolgens de afspraken in bij de lokale GGD.

Volgens de GGD GHOR Nederland kan het voorkomen dat bepaalde locaties vol zitten met afspraken en het dan eerder plek is bij een nabijgelegen teststraat.

Waarom Britt het advies kreeg om haar klachten 24 uur aan te kijken, kon Janse van de Amsterdamse GGD niet zeggen. 'Maar dat lijkt me niet de bedoeling, we willen mensen met klachten juist testen.'

Positieve uitslagen

Het RIVM meldde zaterdag 23 positief geteste personen op corona in Amsterdam-Amstelland. Dat is dus nog geen twee procent van het totaal aantal onderzochte mensen. In heel Nederland kregen 137 mensen een positieve uitslag.