Twee mannen gewond na steekincident in Westerpark

Bij een steekincident in het Westerpark zijn vanavond twee mannen gewond geraakt. De twee moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Ook zijn beiden aangehouden door de politie.

Het incident gebeurde rond 21.00 uur. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf, daarna gingen de twee elkaar te lijf.

Een van de slachtoffers c.q. daders is bloedend het nabijgelegen Conscious Hotel binnengelopen om om hulp te vragen. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, is een deel van de omgeving is afgezet.

Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest van het incident. De politie roept getuigen op om zich te melden.