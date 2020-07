Lichaam gevonden na grote brand in Landelijk Noord: 'Het was een grote vlammenzee'

Na de brand in een deel van een boerderij aan de Bloemendalergouw in Noord is er een lichaam aangetroffen. Of het slachtoffer om het leven is gekomen door het vuur, is niet bekend.

Ook is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat. De politie doet onderzoek naar het lichaam en de toedracht van de brand. 'Het was een grote vlammenzee, met veel rookontwikkeling', zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak vanmorgen rond 8.20 uur uit. De brandweer rukte met een groot aantal wagens uit en de rookwolk was zelfs vanuit IJburg te zien. De brand woedde in een oude stolpboerderij en een loods. Ook stond er een schuur met kippen op het terrein.

In eerste instantie leek er niemand aanwezig. Omdat het een zeer grote brand was moest de brandweer zich eerst richten op de buitenkant vanwege instortingsgevaar van de houten constructie. Toen brandweermensen later in de ochtend de loods in gingen, vonden ze het lichaam.

De Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek.