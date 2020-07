Joël Veltman vertrekt naar Brighton

Dat laat Ajax vanavond weten. Het contract van de verdediger bij Ajax liep nog tot en met 30 juni 2021.

Veltman speelde bij Ajax in totaal 246 officiële wedstrijden in het eerste elftal en maakte daarin tien doelpunten. Hij werd met de club vier keer landskampioen (2012, 2013, 2014 en 2019). In 2019 won hij tevens de KNVB beker. Met Ajax legde hij twee keer beslag op de Johan Cruijff Schaal; het afgelopen seizoen en in 2013.