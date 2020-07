De Zwoele Stad: Erwin van Lambaart en London Loy over Rotterdam en appeltaart

Loy woont en werkt tegenwoordig in Rotterdam, maar opgroeien deed hij in Zuidoost, waar ook zijn liefde voor koken geboren werd. 'Ik had niet zoveel zin om te leren. School lag me niet echt.(...) Maar op de ZMOK-school kregen we een keer in de week kookles. Ik heb toen appeltaart gemaakt. Voor die appeltaart heb ik een goed cijfer gekregen, een 9 en daar was ik echt heel erg trots op. Dus die volgende lessen ben ik weer beter mijn best gaan doen.'

Na het voltooien van een aantal koksopleidingen kwam Loy te werken in het Amstel Hotel. 'Bij chef Kranenborg, echt super, super te gek, een mooi bedrijf.'

Sparta-fan

De band Rotterdam - Amsterdam deelt Loy met Van Lambaart. Die laatste werd namelijk geboren in de Maasstad. 'Als het om voetbal gaat ben ik een echte Sparta-fan. Als jochie ging ik met mijn vader al mee neer het Kasteel. Maar inmiddels ben ik al een goed aantal jaar Ajax-fan.'

'Ik heb een half Amsterdams en een half Rotterdams hart. Die helften zijn wel ongeveer even groot.'

De hele aflevering van De Zwoele Stad kijk je hierboven.