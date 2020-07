Labyad is klaar voor het Offerfeest: 'Zin in die barbecue'

Morgenochtend begint de dag voor de meesten met een groot gezamenlijk gebed. Verschillende moskeeën in de stad hebben de dienst verplaatst naar de buitenlucht, omdat dan de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Zo zal imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee een dienst leiden op een voetbalveld in West.

Elforkani: 'We hebben het helemaal laten berekenen. Hier kunnen morgen 700 man terecht om het gebed te kunnen verrichten met de 1,5 meter afstand. We hebben ook een springkussen voor de kids, waarmee we ook wat vrolijkheid willen brengen. Naast de spanning die we hebben, willen we het ook een beetje vrolijk houden.'

Cadeautjes en nieuwe outfits

Je netjes aankleden en het kopen van cadeau's voor je naasten zijn belangrijke tradities tijdens het Offerfeest. Op het Osdorpplein waren dan ook veel mensen te vinden die nog snel wat inkopen deden. 'Ik heb allemaal cadeaus voor mijn twee jongens', vertelt een moeder. Een jongeman was vooral zichzelf aan het verwennen met onder meer een paar nieuwe schoenen. 'Je moet er toch goed uitzien', verklaart hij.

Vlees

Maar het vieren van het Offerfeest doe je natuurlijk hoofdzakelijk met het eten en delen van een stuk vlees. Bij een slagerij op IJburg liep het daarom de hele dag al storm. 'Veel mensen bestellen een ram of een deel van een rund', zegt slager Rachid Kaddour. 'Het is tijdens het Offerfeest belangrijk dat je ook deel weggeeft aan behoeftigen in de samenleving, dus dan praat je over best een aantal dieren die je dan moet inkopen.'

AT5 kwam ook Ajacied Zakaria Labyad tegen, die een flinke bestelling kwam afhalen voor zijn familie. 'Het is voor morgen op de barbecue', legt hij uit. Ook is een goede kans dat zijn net naar Chelsea vertrokken vriend Hakim Ziyech nog een vorkje meeprikt. 'Ik zie hem vandaag nog', lacht de Godenzoon.