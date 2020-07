Overvolle treinen, drukte op het strand: 'Wilt u naar Zandvoort? Doe het niet!'

Het is heel erg druk op de stranden langs de kust. De treinen die kant op zitten propvol en ook op de parkeerplaatsen in Zandvoort, Bloemendaal en Wassenaar is geen plekkie meer te vinden. De Veiligheidsregio Kennemerland roept mensen daarom op niet naar Zandvoort te komen. 'Wilt u nog naar Zandvoort? Doe het niet!', twittert Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio.

Ook in de treinen van Amsterdam naar Zandvoort is het extreem druk, daar kwam vanmorgen nog een wisselstoring bij waardoor er minder treinen reden. De wisselstoring was eind van de morgen opgelost. Maar de drukte in de treinen naar (en van) Zandvoort, want tropisch weer, duurt naar verwachting de hele dag.

De NS heeft extra lange treinen ingezet in een poging genoeg ruimte voor iedereen te bieden. Schuurmans adviseert de mensen die nu op het strand zijn voor 15 uur vanmiddag of na 20 uur vanavond te vertrekken. Dit om chaos in de spits te voorkomen.

Zelfs op de fietspaden naar de kust is het filerijden. 'NS en de gemeente hebben er alles aan gedaan om het veilig in te richten, maar het is te druk.'