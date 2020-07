De Zwoele Stad: Olaf Hussein en Loes van Geffen over mode en schulden onder jongeren

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag Olaf Hussein, modeontwerper en oprichter van modemerk ØLÅF , en sociaal ondernemer Loes van Geffen.

Van Geffen vervolgt: 'Wat er op je pad komt als je achttien wordt, dat is heel ingewikkeld. Niet alle ouders kunnen hun kinderen daar goed bij helpen. Dan zie je dat de verantwoordelijkheid naar het onderwijs verschuift, waar de informatie niet of versnipperd wordt aangeboden. Vanuit die noodzaak ben ik mijn bedrijf gestart.'

Op de vraag of Amsterdam ertoe doet op gebied van mode, antwoordt Hussein: 'Ik ben geen modepolitie. Ik denk dat het belangrijk is dat je je veilig voelt in wat je draagt.' Wel geeft hij toe: 'Ik hou er gewoon echt van om naar mensen te kijken. Ik raak geïnspireerd door de toeristen en de lokale inwoners.' Van Geffen voegt daaraan toe: 'Amsterdam is mooi door zijn diversiteit. Dat hoop ik ook terug te blijven zien in alle kledingstijlen.'

'Amsterdam is het mooist vanaf het water'

Hussein is op zijn achttiende naar Amsterdam verhuisd, en woonde in de buurt van het Krugerplein. Volgens hem was het daar 's avonds altijd wat grimmig: 'Ik kom uit een dorpje in Overijssel met 10.000 inwoners, dus the shock itself was ongelooflijk groot.'

Ook Van Geffen is niet geboren in Amsterdam, maar was als klein meisje al verliefd op de stad: 'Dat komt onder andere door de mensen, maar ook door de Dam, door de grachten.' Het mooist vindt ze Amsterdam vanaf het water: 'Het lijkt wel alsof Amsterdam je aankijkt als je over het water vaart.'