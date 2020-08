Nu live op AT5: programma tegen anti-lhbti-geweld

Het slotweekend van de Pride Week wordt vanochtend ingeluid met het programma Pride is Protest. Dat zou eerst plaatsvinden als demonstratie op het Museumplein, maar is naar binnen verplaatst om drukte te voorkomen. Pride TV zendt het programma live uit op AT5 en dat is hieronder te bekijken.

In het programma wordt de regering opgeroepen om meer te doen tegen anti-LHBTI-geweld. 'We willen een land waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken zijn', aldus de organisatie.

In Oost werd een mannenkoppel meerdere keren uitgescholden en aangevallen toen ze hand in hand over straat liepen. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) registreerde afgelopen jaar een forse toename van geweld en bedreiging vanwege geaardheid en huidskleur.