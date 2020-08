Buitenring A10 Noord sinds vrijdagavond afgesloten

Wegens groot onderhoud van Rijkswaterstaat aan de A10 in Noord is de buitenring daar sinds gisteravond 21:00 uur afgesloten voor verkeer. Tien dagen lang kan het verkeer geen gebruik maken van de weg en krijgen omwonenden te maken met geluidsoverlast. Vanochtend kon het verkeer nog goed doorrijden.

Het gaat om de buitenring van de A10 in Noord tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein: daar wordt tussen 31 juli en 10 augustus 24 uur per dag gewerkt aan de vernieuwing van het wegdek en het herstel van voegen en vangrails.



Omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Dick van der Kolk verwacht dat de vertraging hierdoor kan oplopen tot meer dan een uur: 'Zorg dan ook dat je je reis goed voorbereidt om op tijd op je bestemming aan te komen.' Toch lijkt de wegafsluiting deze ochtend nog niet voor vertraging of problemen te zorgen.

Rondje A10 rijden

Van der Kolk benadrukt dat de binnenring van de A10 in Noord wel gewoon open is: 'Als je normaal van de buitenring gebruik maakt, adviseren wij je om via Oost, Zuid en West een rondje ring te rijden.'

Op maandagochtend 10 augustus om 5:00 uur zitten de werkzaamheden erop en kan het verkeer weer gebruik maken van de buitenring.