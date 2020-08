Vechtpartij aan boord van KLM-toestel om mondkapje: 'Kappen, er zijn kinderen hiero'

Op de beelden is te zien hoe er rake klappen uitgedeeld worden in de cabine van het toestel. Een passagier met een ontbloot bovenlijf lijkt de bron van alle ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondkapje, daar waar dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Overigens is hij niet de enige passagier die geen mondkapje draagt. Volgens de plaatser van de beelden zou de passagier dronken geweest zijn.

Op het moment van het ontstaan van de vechtpartij roept een andere passagier: 'Kappen, er zijn kinderen hiero'. Even later is te zien dat de passagier met het ontbloot bovenlijf door andere passagiers in het gangpad op de grond gedrukt wordt.

Twee arrestaties

Een woordvoerder van KLM bevestigt vanochtend dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Bij aankomst op het eiland zijn twee passagiers gearresteerd. De woordvoerder wil benadrukken dat de veiligheid niet in gevaar is geweest.