Boete van 95 euro voor niet dragen mondkapje in verplichte gebieden

Wie vanaf woensdag in bepaalde delen van de stad geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. De verplichting voor het dragen van een mondkapje is voor iedereen vanaf 13 jaar geldt op vijf drukke plekken in de binnenstad, zoals de Wallen, de Kalverstraat en de Albert Cuypstraat.

Op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk moeten bezoekers dag en nacht een mondkapje dragen, zowel in winkels als op straat. Op de markten aan de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45 geldt de verplichting tijdens markttijden. Vanaf morgen, woensdag 5 augustus dus, is het voor iedereen vanaf 13 jaar in delen van de stad verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten. De mondkapjesverplichting is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel

Gemeente Amsterdam

De gemeente start dit experiment vanwege de zorgen over het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus. Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. Met behulp van dit experiment wordt gekeken of dit ook daadwerkelijk het geval is. In de gebieden waar de draagplicht geldt, worden borden geplaatst. Winkeliers en marktkooplui worden voorzien van postermateriaal. Hosts wijzen de eerste dagen op de introductie van de mondkapjesplicht en delen gratis mondkapjes uit. Het experiment duurt waarschijnlijk 3 tot 4 weken. Daarna komt er een evaluatie.