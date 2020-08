Stad Amsterdamse Libanezen leven mee met Beiroet: 'In één woord, verdriet'

De explosie in de haven van Beiroet gisteravond is ook bij de Libanese gemeenschap in Amsterdam hard aangekomen. Velen hebben familie in en rond de hoofdstad van Libanon. Zij zitten nog steeds in onzekerheid over de honderden mensen die vermist zijn.

'In één woord, verdriet', dat is het gevoel dat opkomt bij Kamal Estephan, eigenaar van restaurant Beyrouth aan de Kinkerstraat. Hij was toevallig aan het videobellen met zijn nichtje toen het gebeurde. 'Het was zo rond tien over vijf, Nederlandse tijd. Ze was heel verbaasd en keek omhoog. Ik vroeg haar wat er aan de hand was. Ze zei dat ze een knal hoorde en dat iedereen naar buiten de straat opliep om te kijken wat er aan de hand was.'

Ook voor Dylan Meijer, Amsterdammer met een Libanese moeder, was het flink schrikken gistermiddag. 'Ik was vooral heel bang dat vrienden van mij in de buurt van Mar Mikhael een drankje aan het doen waren. Dat is in de buurt van de haven. Toen dacht ik: ''Wow shit, wat gebeurt daar?'''

Op zijn telefoon kijkt hij de beelden van de explosie nog een keer terug. 'Dit is niet eens zo ver van het centrale district. Dit filmpje is van een café dat ik zelf ook ken, vanaf daar kijk je uit op het havengebied. De buurt lijkt een beetje op de NDSM-werf, er zijn veel restaurants en cafés in de buurt in combinatie met het industriele van de haven', zegt Meijer. Eigenlijk had hij nu in Beiroet moeten zijn, maar hij cancelde zijn ticket vanwege het coronavirus. 'Ik ga zo'n tien tot twaalf keer per jaar op en neer naar die stad. Ik wil er graag heen, maar ben ook bang voor wat ik aantref.' Zowel de familie van Estephan als Meijer zijn gelukkig ongedeerd, maar maken zich wel zorgen over vrienden en kennissen.

Vanochtend werd bekend dat de explosie waarschijnlijk veroorzaakt is doordat de chemische stof ammoniumnitraat lag opgeslagen in de haven. 'Het is nalatigheid van de mensen die aan de macht zijn, het is zo verdrietig man', zegt Estephan. 'Het Libanese volk is echt een gestraft volk. Ze verdienen zoveel beter, maar met zulke mensen in de overheid. Wat kun je zeggen, dit is zo droevig.'