Poppenspeler Dick 'Koos Kneus' van Schaik overleden

In 2014 was AT5 met het programma De Straten van Amsterdam op bezoek bij Koos en Toos Kneus in het poppentheater. 'Komen jullie als kind of als volwassenen?' zegt Dick bij binnenkomst. 'Dit is een ideale plek in een kelder, omdat het wat lager ligt ziet Dick zijn werk niet vanuit ons woonadres even verderop. Het is dichtbij, maar toch uit het zicht voor Dick. Als je de hele week je werk ziet is dat ook niet zo prettig', zegt Ina Kok alias Toos Kneus, de vrouw van Dick.

De in De Meern geboren Van Schaik begon in de jaren 80 te spelen met een inklapbare poppenkast in het Vondelpark, die veel kinderen wisten te vinden. In 2004 begon hij zijn poppentheater aan het Iepenplein in Oost, hij kwam toen van de Commelinstraat waar hij vanaf 1997 was gevestigd.

Begin april werd er op de website Oost-online nog stilgestaan bij vijftien jaar poppentheater aan het Iepenplein. Ook het theater kreeg te maken met de coronacrisis. ‘Soms beweegt hij voor de grap ongezien een paar poppen in de etalage’, zegt Ina, zijn vrouw, ‘als er kinderen langslopen. Ze weten niet wat ze zien.’

Afscheid

Dick van Schaik wordt op woensdag 12 augustus begraven in besloten kring op de Nieuwe Ooster. De dag daarvoor is er de mogelijkheid om in de Hofkerk in kleine groepjes afscheid te nemen van de poppenspeler. Mensen mogen dan langs zijn gesloten kist lopen en een tekening of boodschap bij hem achterlaten.