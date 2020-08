Corona schrapte Olympische droomzomer van Jamile (28) en Laila (24): 'Nog steeds pijnlijk'

Het zou voor sprinter Jamile Samuel en roeister Laila Youssifou deze zomer eindelijk gebeuren: schitteren op de Olympische Spelen. Tot hun diepste frustratie zagen zij dit voorjaar hoe het coronavirus een streep zette door de Spelen in Tokio, waar beiden jaren voor hebben getraind. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam laten de topatleten zien hoe ze nu hun zomer doorkomen.

Het slechte nieuws was vooral in het begin moeilijk te verteren voor de topsporters. 'Ik vond dat heel lastig', zegt Jamile die zich na een blessure aan haar achillespees in een intensief tempo aan het klaarstomen was. 'Ik had wel haast, maar ik zou het halen', weet ze zeker.

Ook voor Laila en haar teamgenoten was het een behoorlijk bittere pil. 'We zaten toen heel erg met onze ziel onder de arm. We wisten niet zo goed hoe we het een plekje moesten geven, dus dat hebben we die dag maar verwerkt met een patatje en een biertje', lacht ze. 'Maar ik vind het nog steeds wel lastig om te bedenken dat je, in een goed geval, nu met een medaille om je nek in Tokio had kunnen staan'.

De knop om

Maar veel tijd om te treuren was er niet. De knop moest meteen om voor de dames die 'gewoon' zijn doorgegaan met zes keer per week trainen. Laila doet dat op de Bosbaan, waar ze momenteel toewerkt naar het EK in oktober. 'Ik ben hier rond half negen 's ochtends, rond een uurtje of vijf fiets ik weer naar huis.'

Jamile heeft pas volgend jaar weer echt grote toernooien op de planning staan, maar traint hard door om fit te blijven en aan haar techniek te werken. 'Het wordt een druk seizoen met twee indoortoernooien en de Olympische Spelen, dus ik kan mijn lol op.'

De uitgestelde droom

De Spelen zijn gelukkig voor Jamile en Laila niet helemaal van de baan, maar onder voorbehoud uitgesteld naar volgend jaar. Die kennis maakt het voor beiden een stuk dragelijker om de zomer niet in Japan, maar in thuisstad Amsterdam te spenderen. Jamile: 'Ik doe hier gewoon mijn ding. Trainen en afspreken met familie en vriendinnen. Ik ben opgegroeid hier in Nieuw-Sloten, dus het is geen zeker geen straf om hier te zitten.'

Laila geniet in de tussentijd ook vooral van het beste wat de stad te bieden heeft. 'Ik vind het heel fijn dat de terrassen weer open zijn. Ik heb het hier heerlijk naar mijn zin. En mijn Olympische droom is natuurlijk niet weg maar een jaar uitgesteld. Volgend jaar ga ik er net zo vol voor als ik dit jaar zou hebben gedaan', aldus de toproeister.