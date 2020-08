Slachtoffer schietpartij De Nieuwe Meer overleden, schutter nog voortvluchtig

Het slachtoffer dat vanmiddag zwaargewond is geraakt tijdens een schietpartij bij De Nieuwe Meer is overleden. Het gaat om een 24-jarige man. Dat meldt de politie vanavond.

Het schietincident gebeurde rond 16.30 uur bij een zwemsteiger aan het Anton Schleperspad. Het slachtoffer is hierbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed korte tijd later. De toedracht van het schietincident is niet bekend.

Tijdens het incident stonden veel personen om het slachtoffer heen. De plek van de schietpartij is een populaire zwemlocatie.

De politie roept mensen die beelden hebben van voor of tijdens het incident op om die te delen. Eerder vandaag is ook een signalement verspreid van de vermoedelijke dader. Het zou gaan om een man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is blank, heeft zwarte krullen en een mager postuur. Daarnaast heeft hij een sikje, draagt hij een hoed, een tasje en een blauwe zwembroek.