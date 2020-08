Zes maanden na dood boksicoon ome Jan is ook tante Hennie niet meer

Nadat Jan van der Vathorst, beter bekend als 'Ome Jan' zes maanden geleden overleed is vandaag ook zijn vrouw 'Tante Hennie' overleden. Volgens zoon Rik had ze veel verdriet om het verlies van haar man. De twee waren jarenlang een begrip in de kickbokswereld.

'Ze was zo'n echte Jordanees' zegt zoon Rik. 'Heel erg verbonden met de sportschool en de kinderen in de buurt. Als er ouders waren die even niet konden betalen regelde zij dat. Ze heeft enorm gevochten voor het Jeugdfonds Sport zoals die er nu ligt.' AT5 was in februari bij de voormalige sportschool in de Kolenkitbuurt na aanleiding van het overlijden van Ome Jan en sprak toen met familie en vrienden, tante Hennie kwam toen uiteraard ook aan bod. 'Mijn moeder deed de administratie, daar bemoeide ik mij niet mee.

Op een gegeven moment had je 'Kleine Mohammed', 'Mo met bril', Mohammed overkant'. Zelf zei tante Hennie daarover ooit in Kort Amsterdams tegen AT5: 'Ik ben geloof ik de enige die dat mag zeggen als er een nieuwe Mohammed binnenkomt. We hebben respect en zijn eerlijk naar elkaar.' 'Als er een gezin met vier kinderen binnenkwam zei mijn moeder: "laat er maar drie betalen" het is al moeilijk genoeg', zegt Van der Vathorst. De wetenschap Volgens zoon Rik nam zijn moeder de laatste dagen haar nodige medicijnen niet meer in en ging toen hard achteruit. 'Ze miste Ome Jan gewoon te erg'. Tante Hennie haar laatste wens was om haar lichaam aan de wetenschap geven. 'Toen ze hoorde wat de uitvaart van Ome Jan kostte schrok ze en besloot ze dat dat niet voor haar hoefde. Helaas is alles in haar lichaam kapot, eigenlijk zijn alleen haar ogen nog goed' zegt Van der Vathorst.



