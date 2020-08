Schietincident in Louise de Colignystraat, slachtoffer is zwaargewond

Bij een schietincident op de Louise de Colignystraat is iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer moet daarom naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het schietincident in Bos en Lommer vond plaats rond 16.45 uur. Vooralsnog is het onbekend wat er precies is gebeurd. Daar doet de politie onderzoek naar.

Een of meerdere schutters

Meerdere straten zijn in verband met het onderzoek afgezet. Er wordt bovendien gezocht naar één of meerdere schutters.