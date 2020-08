AZ legt zich neer bij eerste plaats van Ajax

AZ legt zich erbij neer dat Ajax eerste is geworden in de competitie en zijzelf als tweede. De Alkmaarders zien af van een vervolgprocedure nu de loting voor de tweede voorronde van de Champions League bekend is.

De ploeg uit Alkmaar wilde zich aanvankelijk niet neerleggen bij het feit dat Ajax door de KNVB als nummer één is uitgeroepen en het daarbij behorende Champions League-ticket krijgt. AZ vond dat het doelsaldo geen objectieve maatstaf is en kijkt terug op de behaalde onderlinge resultaten tegen Ajax. Beide wedstrijden werden gewonnen door AZ.

Nu heeft AZ er alsnog vrede mee, laat de club via Twitter weten. Daardoor is Ajax er vrijwel zeker van dat ze kan instromen in de groepsfase van de Champions League. Alleen als Olympique Lyon het toernooi wint, zou de groepsfase voor Ajax nog in gevaar kunnen komen.

AZ moet het in de tweede voorronde opnemen tegen Viktoria Plzen, de nummer 2 uit Tsjechië. De wedstrijd wordt op 25 of 26 augustus gespeeld.