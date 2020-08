Wat is er gebeurd met de I Like to Move It-man?

Mercatorbuurtbewoner Robbie ligt al een week in het ziekenhuis nadat hij door een onbekende oorzaak zwaargewond raakte in het Erasmuspark. Zijn afwezigheid is opgevallen, want de 69-jarige man is een bekend figuur omdat hij continu 'I like to move it, move it' zingt.

Robbie moest woensdagavond 5 augustus rond 21.00 uur per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij had volgens de politie 'zwaar letsel' aan zijn hoofd, wat mogelijk veroorzaakt is door een mishandeling of een ander misdrijf. Hij is sinds die dag niet meer aanspreekbaar.

Winkelwagentje

'Hij doet geen vlieg kwaad', vertelt een medewerkster van een café in de buurt. 'Hij loopt altijd met zijn winkelwagentje en hij zingt.' Een goede vriend vertelt dat hij in de buurt bekend staat als 'Robbie I like to move it'. 'Dus niemand kent hem anders.'

In de winkelwagentjes verzamelde hij bijvoorbeeld afval, wat hij meenam naar huis. 'Als er een hoop met rommel lag, dan dook hij erin als een snoekbaars', vertelt een winkelier in de Witte de Withstraat. 'Hij keek niet of het heel of stuk was. Magnetrons, alles nam hij mee.'

Zangstem

Ook haalde Robbie jarenlang bijna dagelijks sigaretten in de Primera aan de Admiraal de Ruijterweg. 'Hij was heel vervelend en af en toe ook niet, maar als je zijn verhaal weet, dan weet je waarom hij een beetje zo was', vertelt de eigenaar van de winkel. Volgens hem kent tachtig procent van de buurt Robbie dankzij zijn 'zangstem'.

De recherche doet onderzoek en is nog dringend op zoek naar getuigen. Mogelijk wordt later deze week bekend hoe Robbie gewond is geraakt.