Bike hunters VanMoof stelen fietsen terug: 'Politie heeft denk ik wel iets beters te doen'

De werkdag begint voor bike hunters Eus Goed en Indigo Versteeg op kantoor bij VanMoof. Daar traceren ze de locatie van de gestolen fietsen die ze proberen terug te halen. 'Elke fiets zendt een bepaald signaal uit', vertelt Goed. 'Aan de hand daarvan bereiden we onze route voor.'

Met slijptol gewapend op pad

De locatie die het signaal aangeeft is niet altijd even nauwkeurig, en dus moeten de hunters in de buurt van die locatie op zoek. Wanneer de hunters een fiets hebben gevonden slijpen ze die los, om hem vervolgens mee terug te nemen naar het kantoor.

Soms levert dat verontwaardigde reacties op op straat: 'De eerste reactie is natuurlijk een beetje boos, zo van: "Hé, dat is mijn fiets." Of: "Wat ben je aan het doen?"' Toch kan Versteeg na uitleg vaak wel op begrip rekenen. '"Leuk, goed dat jullie dit doen!", dat zijn wel reacties die je in de stad vaak krijgt.'