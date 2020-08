Onderzoek naar schietpartij in K-buurt Zuidoost

In de omgeving van het Koningspalmplein in Zuidoost wordt onderzoek gedaan naar een schietpartij. De politie kreeg meerdere meldingen binnen dat er zou zijn geschoten.

De politie werd rond 15.30 gealarmeerd over de schoten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Kinderen uit de buurt zouden de schietpartij hebben gezien. Volgens buurtbewoners is er twee keer geschoten, waarna de betrokkenen zijn gevlucht. Naar de schutter wordt gezocht.