Tijdelijke corona-terrasuitbreiding leidt tot rechtszaak tussen ondernemers Scheldeplein

IJskiosk Pisa op het Scheldeplein is niet blij met de terrasuitbreidingen van café The Corner en restaurant Visaandeschelde. De drie zaken stonden samen met de gemeente als vergunningverlener voor de rechter. De rechtbank heeft de bezwaren van de ijszaak van tafel geveegd: de tijdelijke uitbreiding mag blijven staan.

Horeca in de stad mag vanwege corona tot in ieder geval 31 oktober op veel plekken een groter terras hebben. Dit om onder meer de 1,5 meter-regel goed te kunnen waarborgen. Op het Scheldeplein heeft deze maatregel tot een conflict geleid tussen drie ondernemers: de terrasuitbreidingen van café The Corner en restaurant Visaandeschelde is een doorn in het oog van IJskiosk Pisa.

Volgens de ijskiosk zou er bij het verlenen van de tijdelijke vergunning onvoldoende gekeken naar zijn belangen. Zo zou de ijszaak in de ogen van de eigenaar niet meer goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Ook zouden de terrassen de bereikbaarheid van de kiosk verminderen en zou er ruimtegebrek op het plein ontstaan.

Door dit alles komen er minder klanten naar de kiosk, waardoor de omzet terug zou lopen, aldus de eigenaar. Die verder stelt dat de uitbreidingen een gevaar voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid opleveren.

Bezwaren niet gegrond

De voorzieningenrechter vindt echter dat er voldoende rekening gehouden is met het belang van de ijskiosk. Op het plein is nog genoeg ruimte beschikbaar, ook als er een rij moet worden gevormd met 1,5 meter vanwege corona. De rechter komt na het bekijken van foto's tot deze conclusie.

'De terrassen staan alleen aan de linkerkant van de kiosk en zijn qua inrichting transparant. Daar komt bij dat de kiosk alleen vanaf de voorkant herkenbaar is als ijskiosk en aan die kant is de ruimte geheel vrij en goed zichtbaar vanaf de weg en het fietspad', aldus de rechter.

Niet onderbouwd

De rechtbank ziet ook geen aanknopingspunten om te concluderen dat de ijskiosk financieel wordt benadeeld omdat hij door de nieuwe situatie op het plein klandizie en dus omzet zou missen. 'Deze stelling heeft de eigenaar ook niet verder onderbouwd', zo stelt de rechter.

De bezwaren van ijskiosk Pisa zijn daarom ook niet gegrond verklaard. De tijdelijke terrasuitbreidingen van café The Corner en restaurant Visaandeschelde zijn dus terecht toegestaan door de gemeente.