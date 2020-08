Stad Buurt plaatst zelf extra afvalbakken bij Sloterstrand

Zodra de dag tot een einde komt en de Amsterdammers naar huis gaan, blijft er bij de Sloterplas één ding achter: afval. De buurt pleit al een jaar voor extra afvalbakken en die komen er maar niet. Daarom besloot bewoner Jorine het heft maar in eigen handen te nemen. Het resultaat: zes nieuwe kliko's, gefinancierd door de buurt zelf.

Overvolle afvalbakken 'Er zijn er gewoon te weinig en dat hebben wij al vier jaar geleden aangekaart, maar het blijkt heel moeilijk te zijn om dat voor mekaar te krijgen', vertelt initiatiefnemer Jorine van Hooijdonk. Dat Amsterdammers graag naar de Sloterplas toe trekken tijdens dit warme weer vindt ze normaal, maar al het afval dat wordt achtergelaten is onacceptabel. Op drukke dagen zijn de afvalbakken overvol en liggen er ook hopen naast, wat leidt tot grote frustratie onder de buurtbewoners. Het probleem bestaat al langer en dit jaar is het niet anders. Vorig jaar startte de buurt een petitie met een oproep aan de gemeente om meer afvalbakken te plaatsen tijdens de drukke periodes, met name in de zomer. De petitie kreeg honderden handtekeningen en dus beloofde de gemeente om actie te ondernemen: er zouden tien extra mobiele bakken komen in de zomerperiode. Uitstel Toen kwam de coronacrisis. Terwijl steeds meer mensen, na al het thuiszitten, naar de Sloterplas kwamen, bleef het vanuit de gemeente stil. Nadat de maatregelen werden verzacht, zette de gemeente vijf bakken en een container neer, de helft minder dan was afgesproken. Volgens Jorine is dit besluit gebaseerd op een momentopname. De gemeente kwam kijken bij het Sloterstrand op een rustig moment, geen reflectie van de realiteit dus.

Quote 'De gastvrijheid wordt niet door iedereen gewaardeerd, als ze weggaan blijft het vuilnis over' Michiel de jong - buurtbewoner

Om het probleem echt op te lossen, besloot Jorine afgelopen woensdag om dan maar zelf vier kliko's te bestellen voor 65 euro per stuk en deze neer te zetten bij het Sloterstrand. Toen de rest van de buurt dit door had, is er meer geld gedoneerd waardoor er binnenkort nog twee extra kliko's gekocht zullen worden. Dat ze het zelf hebben moeten oplossen, vindt de buurt bizar.

Reactie gemeente De gemeente zegt dat het aantal en de locaties van de afvalbakken bewust en in samenspraak met de buurt zijn gekozen. Dat ze buiten de piekmomenten amper vol zijn, weegt bijvoorbeeld mee met het besluit om minder bakken neer te zetten. 'Tijdens drukte legen we de bakken bij het Sloterstrand drie keer per dag. Wanneer de bakken dan toch nog vol zijn, is het aan de bezoeker van het park om te zorgen dat de omgeving schoon blijft,' verklaart een woordvoerder van het stadsdeel aan Het Parool.