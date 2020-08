'Ajax maakt serieus werk van terugkeer Suárez'

Ajax lijkt serieus werk te maken van een sensationele terugkeer van Luis Suárez. Al enkele dagen zingt het gerucht rond en nu bevestigt Ajax aan Voetbal International (VI) dat er inderdaad interesse is in de Uruguayaan.

VI schrijft dat Ajax onlangs al contact heeft gehad met Éric Abidal, technisch directeur van de Catalanen. De inmiddels 33-jarige Suárez heeft nog een contract tot medio 2021 bij Barcelona, dat afgelopen vrijdag een vernedering van jewelste kreeg te verwerken in de Champions League tegen Bayern München (2-8).



Coach Quique Setién lijkt het veld te moeten gaan ruimen, inmiddels wordt Ronald Koeman genoemd als de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat de (oude) selectie na de smadelijke nederlaag kritisch tegen het licht zal worden gehouden. Het zou Suárez richting Ajax kunnen duwen, de club waarvoor hij tussen 2007 en 2010 159 keer uitkwam. In die wedstrijden maakte El Pistolero 111 goals.

Salaris

Wel zou het salaris van de aanvaller nog een hindernis kunnen zijn. Hoewel het salarisplafond de afgelopen seizoenen flink omhoog werd gegooid om spelers als Daley Blind, Dušan Tadić en Quincy Promes te kunnen halen, is de vraag of het gat tussen het huidige salaris van Suárez en dat wat Ajax hem kan bieden, niet te groot is. Volgens VI verdient Suárez bij Barcelona zo'n zes miljoen euro netto.

Hoopgevend voor de Ajaxfans die Suárez graag terug zien keren: bij zijn vertrek uit Amsterdam zei hij al dat hij dolgraag nog eens voor Ajax wilde spelen. Dat herhaalde Suárez in 2015: 'Mijn droom is om met pensioen te gaan bij mijn grote liefde Nacional. Maar ik wil ook op een dag terugkeren bij Ajax. Die club gaf mij alles en ik was er blij.'