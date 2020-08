Carrièreswitch door corona, Renee had een boekingsbedrijf en maakt nu sieraden

Renee de Pont had voor de coronacrisis een goedlopend hotelboekingsbedrijf, maar opeens werden reserveringen van over de hele wereld gecanceld. Met pijn in haar hart werd ze gedwongen haar personeel te ontslaan. Nu maakt ze vintage sieraden die ze via salons in de buurt aan de man brengt.

'De grootste shock had ik eigenlijk toen mijn Italiaanse arts opbelde om een congres in juli te annuleren terwijl het eind februari, begin maart was' zegt de Pont. 'Hij zei: ''Ik sta hier mensen weg te sturen aan de deur, omdat wij het niet aankunnen, dus ik begrijp niet waar jullie mee bezig zijn, jullie moeten echt maatregelen gaan nemen. De artsen zijn zo hard nodig in de ziekenhuizen.'' Vanaf dat moment kreeg De Pont steeds meer annuleringen binnen, in totaal werden er acht congressen afgelast. Het betekende dat ze haar personeel moest ontslaan. 'Dat was heel zwaar, ik had een heel goed, zelfstandig werkend team die je opeens op straat moet zetten.' Tot overmaat van ramp werd ook haar man heel ziek. 'Het kwam heel dichtbij. Op een gegeven moment stonden de artsen hier via de brievenbus de saturatiemeters door te geven. Een bloedsaturatie minder en hij had naar het ziekenhuis gemoeten.' (Artikel gaat verder onder de video)

Quote De artsen stonden via de brievenbus de saturatiemeters door te geven renee de pont

Doorpakken Opeens stil gaan zitten is niks voor De Pont. 'Ik heb natuurlijk nagedacht om een baan te gaan zoeken, maar ik ben wat ouder. In de hotellerie zoeken ze ook niemand, daar zijn ze mensen aan het ontslaan en ik heb een leuke hobby.' Een klein uitklaptafeltje in de woonkamer wordt haar nieuwe domein en begint met het in elkaar zetten van sieraden, voornamelijk oorbellen. 'Ik kan nu 's nachts al liggen denken: ''die kraal, die past goed bij die andere kraal.'' 'Alles is gelukkig weer ten goede gekeerd, mijn man is weer aan het werk, ik ben weer bezig om iets op te zetten. Zo kunnen we weer positief in het leven staan ondanks alle tegenslagen', aldus De Pont.