Halsema: meer toezicht op horeca, mogelijk meer maatregelen bij uitblijven verbetering

Zo geldt ook in Amsterdam dat inwoners thuis maximaal zes bezoekers mogen ontvangen. Wel laat de burgemeester weten het toezicht op horeca en zalencentra aan te scherpen. Wanneer deze zich niet aan de regels houden, kan een zaak voor vier weken gesloten worden.



Als de situatie volgende week niet verbeterd is, kan het verder zo zijn dat er opnieuw een beperking wordt ingevoerd van de hoeveelheid mensen die op een plek bijeen mogen komen, net als dat het mogelijk is dat er een verplichte sluitingstijd komt voor horeca, mogelijk om 24.00 uur.

Verwarring

Over sommige maatregelen ontstond enige verwarring. Zo staat in een brief, waarin alle maatregelen benoemd worden, die de burgemeester namens de veiligheidsregio schreef, dat bezoekers (dagjesmensen en toeristen) per onmiddelijke ingang wordt ontmoedigd om te komen. De NOS meldt dat deze maatregel door een woordvoerder van de stad bevestigd is.



In Nieuwsuur zegt de burgemeester echter dat de oproep op dit moment niet gedaan wordt en de stad dus toch open blijft, ook voor niet-noodzakelijk bezoek. 'We houden die mogelijkheid achter de hand', aldus de burgemeester in Nieuwsuur.



Bekijk de hele persconferentie in de video boven aan dit artikel terug en lees hier de volledige brief van de burgemeester, waarin ze de maatregelen toelicht.