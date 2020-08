Gaysauna in het Centrum sluit deuren na twee coronabesmettingen

De sluiting van de sauna is niet opgelegd door de voorzitter van de Veiligheidsregio. 'Wij hebben dit achteraf met de GGD besproken en vonden ons besluit juist' zegt Keldoulis. 'We hebben onze opening en de veiligheidsmaatregelen destijds in nauw overleg met de GGD gedaan, ze zijn ook aanwezig geweest de week voordat wij open gingen.' Keldoulis zegt de deuren twee weken te sluiten.

Cafés dicht

Eerder werden er al diverse café in de stad gesloten in verband met besmettingen. In dat geval roept de GGD en de Veiligheidsregio mensen op, die bij de desbetreffende locaties zijn geweest, extra alert te zijn. Mochten zij klachten hebben wordt hun geadviseerd om thuis te blijven en een afspraak te maken voor een coronatest. Voor bezoekers die positief getest zijn en hun contacten geldt dat ze de richtlijnen van de GGD moeten opvolgen en in quarantaine moeten gaan.