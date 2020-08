Slachtoffer schietpartij Hagedoornweg is 19-jarige Amsterdammer

Bij de schietpartij op de Hagedoornweg in Noord is gisteravond laat een 19-jarige Amsterdammer zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd beschoten terwijl hij in een auto zat.

Agenten kregen rond 22.45 uur een melding binnen over een man die op een scooter zonder kentekenplaat zou rondrijden in de omgeving van de Distelweg. Toen zij onderweg waren naar de bewuste plek, kregen zij via de meldkamer te horen dat er geschoten was.

Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen. Volgens de politie is de verdachte er op een scooter vandoor gegaan. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, maar hij is nog niet bij kennis geweest, zo meldt de politie.

De recherche wil graag in contact komen met getuigen of mensen die meer informatie hebben over de schietpartij.