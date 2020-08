Stad Tienduizenden Amsterdammers wonen nog bij hun ouders: 'Dit houdt mijn toekomstplannen tegen'

Een eigen huis vinden in de stad is voor jongeren niet makkelijk. Ruim 38.000 Amsterdammers tussen de 20 en 40 jaar wonen nog steeds bij hun ouders. Ook Said Shabier Alemi (28) uit Nieuw-West heeft de grootste moeite met het vinden van een woning. In Wij Zijn Amsterdam gaat hij hierover in gesprek met lotgenoot Johnny (25) en wethouder Wonen Laurens Ivens.

Said woont nu nog in een zelfstandige studio, maar moet daar binnen een maand uit. Zijn zoektocht naar een nieuw onderkomen in de stad heeft nog geen vruchten afgeworpen en dat frustreert hem enorm. 'Ik zal waarschijnlijk weer terug naar mijn ouders moeten. Of bij vrienden gaan logeren', zegt hij. Said's probleem is een probleem dat veel andere Amsterdammers ook hebben, blijkt uit de meest recente cijfers van het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Ruim 12 procent van alle 321.000 Amsterdammers tussen de 20 en 40 jaar woont nog thuis. Verreweg de meesten van hen, bijna 10.000 jongeren, wonen in Nieuw-West.

Eén van hen is Johnny, die nog bij zijn vader woont. Hij heeft een vaste baan, een vriendin en zoekt actief naar een woning maar voorlopig zonder resultaat. 'Het is echt tijd voor mij om op mezelf te gaan wonen en aan mijn toekomst te werken, maar dit houdt je gewoon tegen', vertelt de 25-jarige. Nieuwe woonruimteverdeling Laurens Ivens, wethouder Wonen, is bekend met het probleem en wil het liever vandaag dan morgen oplossen, maar makkelijk gaat dat niet. Zo is tien jaar geleden al begonnen met het jaarlijks bijbouwen van gemiddeld duizend jongerenwoningen. Daarbij zijn nog eens 13 duizend deelwoningen speciaal gereserveerd voor jongeren om in samen te wonen. 'Maar het is nog steeds niet genoeg', legt Ivens uit. Ivens: 'Daarom zijn we bezig om de woonruimteverdeling te veranderen. We willen dat jongeren die problematisch thuis wonen eerder een woning kunnen krijgen. En we zijn ook begonnen met een lokale voorrangsregeling voor Amsterdamse jongeren.' Wanneer deze regelingen daadwerkelijk in werking zullen treden is nog de vraag, maar het lijkt erop dat dit op zijn vroegst volgend jaar wordt. Hoewel veel Amsterdammers vanwege de krappe huizenmarkt al de stad uit zijn verhuisd, geven Johnny en Said nog niet op. 'Ik kom uit Amsterdam en ik heb gewoon recht op een huis hier. Dat is wat ik wil', aldus Johnny.