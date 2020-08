Bagagedieven slaan toe in internationale treinen, 65-jarige verdachte opgepakt

Er is daarom een onderzoek ingesteld, in samenwerking met de Landelijke Eenheid. Daarbij kwam in elk geval één verdachte telkens in beeld.

'Na alles in kaart te hebben gebracht, gingen de collega's op jacht', schrijft de politie daarover op Facebook.



Duizenden euro's

Het bleek te gaan om een 65-jarige man, die inmiddels is aangehouden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor vier bagagediefstallen, waarmee hij volgens de politie duizenden euro's aan gestolen goederen buitmaakte.

Aankomende maandag moet de vermoedelijke bagagedief voor de rechter-commissaris verschijnen.