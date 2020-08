Ten Hag over in elkaar zakkende Blind: 'Hij gaat voor onderzoek naar cardioloog'

Hoewel Ajax vanavond het zesde oefenduel op rij won, ging het gesprek na afloop van de wedstrijd tegen Hertha BSC toch vooral over de situatie rond Daley Blind. De Ajax-verdediger leek vlak voor tijd plots te verkrampen. Hij greep naar de borst en zakte in elkaar in het eigen strafschopgebied. Uiteindelijk kon hij zelfstandig de zijlijn bereiken en werd hij gewisseld.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd zei Ajax-trainer Erik ten Hag dat de ICD, een soort pacemaker, van Blind afging en dat hij daarom in elkaar zakte. 'Hij is nu nog in de Arena, maar zal later naar het ziekenhuis gaan voor onderzoeken bij een cardioloog' zegt de trainer. Blind kreeg die ICD geïmplanteerd nadat hij vorig jaar in de wedstrijd tegen Valencia vanuit het niets op de grond ging zitten. Hij verklaarde plots duizelig geworden te zijn. Medisch onderzoek wees een ontstoken hartspier aan als boosdoener.

Vanavond tijdens de wedstrijd gaf de 'pacemaker' van Blind dus plots een signaal af. Tijdens de persconferentie zei Ten Hag dat het inmiddels weer goed gaat met Blind. 'De ICD ging af, maar hij voelt zich nu weer goed. Hij moest wel gewisseld worden en morgen wordt er verder naar gekeken. Dan zien we wel verder.'