Omgewaaide bomen verspreid door de hele stad, storm Francis zorgt voor schade

Aan het einde van de ochtend waaide een boom tegen de gevel van een aantal appartementen in de Van Houweningenstraat in West, zo is te zien op onderstaande beelden.

Code geel

Het KNMI heeft voor grote delen van het land code geel afgegeven in verband met zware windstoten. Weeronline meldt dat de storm tegen 7.00 uur 's ochtends over zijn hoogtepunt heen was. Rond het middaguur is er volgens de weerdienst geen sprake meer van een storm.