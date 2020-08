Bestuurder valt in slaap en rijdt elektrische Jaguar in de prak

De bestuurder van een elektrische Jaguar I-Pace is vanochtend vroeg hard tegen de vangrails geklapt op de Nieuwe Leeuwarderweg in Noord. De man raakte slechts lichtgewond, maar de ravage was enorm.

Op foto's is te zien dat de wagen rechtdoor een grasveld overgeschoten is en uiteindelijk tegen de buitenkant van een vangrails gebotst is. De vangrails is daarbij helemaal uit de grond getrokken, de auto is total loss.

De bestuurder verklaarde later dat hij bij het verlaten van de weg in slaap gevallen is. Zonder te remmen reed hij door de berm, tegen de railing. Vanwege de enorme impact is de man toch ter controle naar een ziekenhuis gebracht.