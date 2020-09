Open Monumentendag: 'Anders dan normaal maar zeker niet minder leuk'

'We hebben een boekje gemaakt met daarin negen verschillende routes', legt Bunnig uit. Per route worden er zes panden beschreven. 'Een deel van deze panden zijn vanwege de coronamaatregelen alleen van buiten te bewonderen. De panden die groot genoeg zijn en waar eenrichtingsverkeer mogelijk is, zijn wel te bezoeken.' Bunnig merkt hierbij wel op dat het belangrijk is dat je vooraf reserveert. 'Even spontaan naar binnen lopen zit er dit jaar niet in.'

Thema Goed Geschoold

Het thema van dit jaar is Goed Geschoold. 'De routes die we hebben uitgezet hebben allemaal iets met dit thema te maken', zegt Bunnig. Zo is er de route 'Scholing in Zuid', 'Teekenambacht' en 'Kennisinstituten'. 'Niet alleen het thema Goed Geschoold komt terug ook herdenken we dit jaar stadsbeeldhouwer Hildo Krop, die vijftig jaar geleden is overleden.'

Als stadsbeeldhouwer ontving Hildo Krop tussen 1916 en 1966 het merendeel van de opdrachten voor het decoreren van gemeentelijke bouwwerken. Vooral in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog was er veel politieke wil en geld om de stad te verfraaien. En dat is nog altijd zichtbaar in het straatbeeld. De beelden van Krop duiken nog overal op in de stad en worden uitgelicht in de verschillende routes tijdens Open Monumentendag.

Rondleiding door jongeren

In museum 't Kromhout, één van de plekken waar je tijdens het weekend wel naar binnen mag, worden bezoekers rondgeleid door jongeren. David ten Napel, zelf museumdocent, begeleidt de jongeren voorafgaand. 'Ik denk dat kinderen een onbevangen blik hebben naar de locatie en dat ze andere dingen opvallen dan wij met het volwassen oog zien. Dat levert ontzettend leuke verhalen op', aldus ten Napel.