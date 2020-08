Amsterdammer op Spitsbergen gedood door ijsbeer

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat het inderdaad om een 39-jarige man uit Amsterdam gaat. De man werd na de aanval met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hij redde het niet. Verder raakte niemand gewond bij het incident. Wel werd de ijsbeer doodgeschoten.

'Nog nooit zoiets meegemaakt'

Het incident vond plaats op de Longyearbyen Camping, die gerund wordt door de Nederlandse Michelle van Dijk. Vanwege de coronacrisis is zij op dit moment zelf in Nederland, vertelt ze aan NH Nieuws. 'In de 44 jaar dat Longyearbyen Camping bestaat, hebben we nog nooit zoiets meegemaakt. We zijn in shock en op dit moment weten we niet de details van wat er is gebeurd', is te lezen op de site van de camping. 'De gouverneur doet onderzoek naar het incident en vraagt iedereen voorlopig uit de buurt te blijven.'

Tegen de NOS zegt Van Dijk dat de omgekomen Amsterdammer de campingbeheerder was. 'Het was zijn tweede seizoen als manager. Hij was een ervaren jongen, had de juiste training gevolgd en wist hoe alles in elkaar zat daar.'

Spitsbergen is een eilandengroep die zo'n 500 kilometer ten noorden van Noorwegen ligt. De eilanden zijn officieel ook Noors grondgebied.