Tweets Van der Sar vullen harten Ajaxfans met hoop op terugkeer Suárez

Is het een grap of hint Edwin van der Sar op de terugkeer van Luis Suárez? De algemeen directeur heeft vandaag voor flink wat verwarring gezorgd met enkele opmerkelijke tweets.

De terugkeer van de Uruguayaan is al sinds zijn vertrek in januari 2011 een vurige wens van Ajaxfans. Er wordt nu al een tijdje gespeculeerd over een mogelijk terugkeer naar Ajax gezien Ronald Koeman, die net is aangesteld als trainer van FC Barcelona, zou hebben aangegeven dat hij weg mag.

We hebben Ajax uiteraard om een reactie gevraagd. De woordvoerder laat weten: 'Haha nee daar zeg ik niks over (maar als je de humor v Edwin kent....)'.

Bij AT5 kennen we Edwin niet door en door, maar mocht iemand dit kunnen duiden, dan horen we het graag. Ajax speelt overigens vanavond een oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. In de Arena wordt om 19.00 uur afgetrapt. Het item over die wedstrijd vind je later vanavond op AT5.nl.