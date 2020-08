Mazraoui ziet Van de Beek liever nog een jaar bij Ajax

Ajax won vanavond met volle overtuiging van het Duitse Eintracht Frankfurt (2-1) en voegde daarmee een nieuwe overwinning toe aan de reeks in de voorbereiding. Achteraf ging het vooral over de mogelijk aanstaande transfer van Donny van de Beek die vanavond niet bij de wedstrijdselectie zat.

'Ik gun hem natuurlijk heel veel', zegt Ajax-rechtsback Noussair Mazraoui na de wedstrijd in de perskamer. 'Ik heb natuurlijk met hem samen gespeeld in de jeugdopleiding. Als het echt zo is dan gun ik hem dat van harte. Al zou ik het prettiger vinden als hij nog een jaartje zou blijven.'

Voor de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt werd duidelijk dat Donny van de Beek niet bij de wedstrijdselectie zat. Trainer Erik ten Hag bevestigde voor de wedstrijd bij Ziggo Sport Voetbal dat dat inderdaad te maken heeft met ontwikkelingen op het gebied van een mogelijke transfer. De middenvelder staat al langer in de belangstelling van Manchester United. Daar kwam afgelopen week het gerucht bij dat FC Barcelona, met kersverse trainer Ronald Koeman, geïnteresseerd is in de middenvelder.