16 maanden cel voor gewapende autoroof tijdens proefrit

Deze autoroof pleegde hij, samen met nog twee anderen, op 3 maart. De drie mannen maakten via Marktplaats een afspraak met het slachtoffer die daar zijn auto te koop aanbood. De mannen deden alsof ze geïnteresseerd waren en zeiden graag een testritje te willen maken.

Tijdens de rit trok de 22-jarige man een vuurwapen dat hij in de nek van het slachtoffer duwde, en schreeuwde dat hij moest uitstappen. Uit trapgesprekken bleek later dat de 22-jarige zich later bezig hield met het verkopen van onderdelen van de gestolen auto.

De rechtbank legt hem hiervoor 16 maanden gevangenisstraf op, waarvan 6 voorwaardelijk. Verder moet hij 10.710 euro vergoeding betalen voor de gestolen auto en nog eens 2000 euro aan door het slachtoffer geleden immateriële schade.