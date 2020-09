Brit die wordt verdacht van verkrachting Erasmuspark in 1993 blijft langer vast

Een 49-jarige Brit die onlangs aan Nederland is uitgeleverd omdat hij wordt verdacht van een verkrachting in het Erasmuspark in 1993, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam besloten.

De man zou in 1993 een vrouw op gewelddadige wijze hebben verkracht toen zij haar honden uitliet in het Erasmuspark in West.

Een in 1993 veiliggesteld DNA-profiel leidde in februari van dit jaar naar de 49-jarige Brit. Zijn DNA-profiel was in de Engelse DNA-databank opgeslagen. Sinds september 2019 worden op grond van het verdrag van Prüm DNA-profielen in de Engelse en Nederlandse DNA-databanken met elkaar vergeleken.

Arrestatiebevel

Tegen de 49-jarige man werd een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Op basis hiervan werd hij 26 april in Manchester opgepakt. Het OM vroeg daarna de Engelse autoriteiten om de overlevering van de man. Afgelopen vrijdag werd hij aan Nederland overgedragen.