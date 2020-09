Dashcam filmt hoe man auto in brand steekt in Centrum

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van brandstichting bij een auto in het Centrum. Meerdere camera's in de straat, waaronder de dashcam van de auto, leggen vast hoe hij vloeistof over de motorkap giet en er een vlam bij houdt.

AT5

Op woensdag 15 juli rond kwart over twee in de nacht komt de verdachte in beeld van verschillende camera's aan de Plantage Parklaan. Bij een van de geparkeerde auto's staat hij stil en kijkt even om zich heen. De dashcam van de auto legt vast hoe hij een vloeistof over de motorkap gooit en daar een aansteker bij houdt, er ontstaat direct een steekvlam. 'Brandweer en politie komen snel ter plaatsen en de brandende auto wordt direct geblust. De eigenaar van het voertuig is erg geschrokken door de brandstichting. Hij is eerder dit jaar het slachtoffer geweest van beschietingen op een woning en een bedrijfspand. Ook is hij een keer klemgereden. De recherche onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

Quote 'Een woning en bedrijfspand van hem zijn eerder dit jaar beschoten. Hij is ook een keer klemgereden' jelmer geerds, politie amsterdam

Signalement Aan de hand van de bewakingsbeelden heeft de politie het volgende signalement opgemaakt. Het gaat om een man van ongeveer 18 jaar oud. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 lang. Hij droeg die nacht een zwarte jas met capuchon, een zwarte trainingsbroek met een wit Nike-symbool en een grijskleurige pet. 'Wij willen graag in contact komen met mensen die deze man herkennen. Ook met mensen die in de periode voor 15 juli één of meerdere personen zich verdacht hebben zien ophouden in de Plantage Parklaan, of meer weten over een mogelijke link met de beschieting van een woning en een bedrijfspand, komen wij graag in contact', aldus Geerds.

Mensen die informatie hebben voor de politie kunnen zich melden via de opsporingstiplijn 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Andere zaken uit Bureau 020 terugkijken? Klik dan hier.