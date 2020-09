In een woning op de Overtoom heeft de politie dinsdagavond onder meer een grote hoeveelheid drugs en een vuurwapen gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en wapenbezit.

Drugs en vuurwapen gevonden in woning Overtoom Inter Visual Studio / Remy Roosien

Rond 22.15 uur doorzochten agenten de woning, nadat een uur eerder een man was aangehouden die met een plastic tas vol drugs uit de woning was gekomen.

In de woning werden, naast de drugs en het wapen, ook versnijdingsmiddelen en goederen die gebruikt worden om verdovende middelen te maken gevonden. De partij drugs is in beslag genomen en wordt vernietigd.