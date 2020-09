Ajax en United akkoord over transfer, Donny van de Beek voor 39 miljoen naar Manchester

Van de Beek speelde vanaf de D-junioren bij Ajax. Hij maakte op 26 november 2015 zijn debuut in het eerste elftal in de Europa Leaguewedstrijd Celtic – Ajax (1-2). De international speelde tot nu toe 175 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 41 doelpunten.

Compliment voor de jeugdopleiding

'Dit is een mooie transfer voor Donny, die hij ook verdient. En het is een compliment voor de jeugdopleiding van Ajax, waar hij vanaf zijn 11e al speelde. Inmiddels behoort hij bijna vijf jaar tot de A-selectie. Hij is klaar voor deze stap en we zullen hem missen', stelt Directeur voetbalzaken Marc Overmars.

'Geweldige kans'

'Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe geweldig deze kans is om deel uit te maken van een club met zo'n grote historie. Ik wil iedereen bij Ajax bedanken en ik zal altijd met de club verbonden blijven", zegt Van de Beek in een reactie op de website van Manchester United.

Via de eigen kanalen nam Ajax woensdagavond op gepaste wijze afscheid van Van de Beek.