Omstanders filmen gemaskerde mannen die bejaard echtpaar overvallen

Angstige momenten voor een bejaard echtpaar eind april in Nieuw-West. Op klaarlichte dag staan opeens drie gemaskerde mannen voor hun neus. De man van het stel wordt mishandeld. Omstanders filmen de overvallers, die beelden heeft de politie nu vrijgegeven in het opsporingsprogramma Bureau 020.

Op een van de filmpjes is te zien hoe het drietal op een rode scooter probeert weg te komen na de overval. Dit gaat niet helemaal goed, twee mannen zitten al, maar de derde valt in de hectiek van de brommer af. Hij rent achter de scooter aan de straat uit. Even voor dat moment vindt de woningoverval plaats.

Het is vrijdag 24 april tussen 11.00 en 11.30 uur 's ochtends. Het echtpaar zit op dat moment voor hun woning in de Thomas van Aquinostraat. 'De vrouw loopt even naar binnen en op dat moment wordt haar 83-jarige echtgenoot aangevallen door drie mannen. Hij wordt met een stoel op zijn hoofd geslagen en blijft met een hoofdwond achter in de voortuin', zegt Jelmer Geerds van de politie Amsterdam.

De vrouw probeert de voordeur nog dicht te trekken, maar dit lukt niet omdat een van de verdachten tegen de deur trapt. Twee van de mannen gaan naar de bovenverdieping en nemen uiteindelijk alleen een bronzen poezenbeeld mee.