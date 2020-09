Stoet van varende auto's trekt door de stad

Voorbijgangers keken vandaag vol verwondering naar de Amsterdamse grachten. In plaats van boten zagen ze daar een stoet varende auto's. Zogenoemde amfibievoertuigen, die zich over water én land kunnen voortbewegen.

De optocht is georganiseerd door een groep vrienden die in het bezit is van deze varende auto's. 'We doen dit nu één keer in de twee jaar in Amsterdam', vertelt organisator Roy Bolks aan AT5. 'Amsterdam blijft een geweldige coulisse om dit te mogen doen.'

Een soort badkuip

Maar hoe werkt zo'n amfibievoertuig die én kan rijden én kan varen dan eigenlijk? 'Het is een soort badkuip die we waterdicht maken', legt een van de deelnemers uit. 'En voor het water dat er tijdens het varen inkomt hebben we een pomp', vertelt Mike.

Vooral tijdens de warme zomerdagen komt de auto goed van pas volgens Mike. 'Meer vrijheid dan dit kun je niet hebben. Je rijdt eerst lekker rustig met je auto ergens heen en als je denkt "we hebben het warm" rijd je hem zo de plomp in.'