Demonstratie bij Homomonument tegen Poolse regering

Tientallen demonstranten stonden vanavond bij het Homomonument aan de Westermarkt om te demonstreren tegenover de 'anti-LHBTI-campagne in Polen'.

Bij de demonstratie komen verschillende sprekers aan het woord. 'Er is reden voor grote zorg over de houding van de Poolse regering en de rooms-katholieke kerk in Polen tegenover LHBTI-mensen', zei de Raad van Kerken bijvoorbeeld.

Volgens de organisatie is er sprake van LHBTI-haat. 'De haatcampagne neemt de laatste weken steeds grimmiger vormen aan.' Zo wijst de organisatie onder meer op de aanhouding van 48 activisten en de 'lhbt-ideologie-vrije' zones.

Als het aan de demonstranten ligt, moet de Nederlandse overheid, de Europese Unie en kerkgenootschappen meer actie ondernemen.