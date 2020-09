Arrestatieteam houdt bewoner appartement Slotervaart aan

Een arrestatieteam heeft aan het eind van de middag een man opgepakt in een appartementencomplex aan de Ottho Heldringstraat in Slotervaart. De man vertoonde verward gedrag, hij gooide onder meer zijn huisraad uit het raam.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en politiewagens werden opgeroepen en een deel van de straat werd afgezet. De hulpdiensten hielden er in eerste instantie ook rekening mee dat hij het gas open zou hebben gedraaid. Ook werd er een luchtkussen van de brandweer onder het raam neergezet.

Vaker verward gedrag

Meerdere bewoners van het complex laten aan AT5 weten dat de politie de afgelopen tijd vaker naar het complex is gekomen omdat de man verward gedrag vertoonde. Het gaat volgens hen om een statushouder, dat is een vluchteling die een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze zeggen zich zorgen te maken over hun eigen veiligheid en vinden dat de man goede zorg moet krijgen.

Hulpverleners stonden urenlang bij de woning. Een onderhandelaar probeerde contact met de man te krijgen. Uiteindelijk zijn leden van het arrestatieteam de woning in gegaan. Een ander lid van het team ging vanaf het dak abseilend naar beneden, hij bleef boven de woning hangen om te voorkomen dat de man uit het raam zou springen.

Ontruimd

Het complex was tijdens de actie urenlang ontruimd. De bewoners kunnen inmiddels weer naar binnen.

Een woordvoerder van de politie kan om privacyredenen niet veel kwijt over de aangehouden man, wel bevestigt ze dat hij een bekende van de politie is.

Video: Kaptein