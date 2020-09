Beurs voor 38 UvA-studenten in financiële nood: 'Weet niet of ik het zonder had gered'

Ze zijn hun bijbaan kwijt geraakt, konden niet terug naar hun thuisland of hebben ouders bij wie de meeste inkomsten zijn weggevallen. Door de coronacrisis werd een groep studenten met financiële problemen bijna gedwongen de universiteit te verlaten. In mei zijn de UvA en het Amsterdams Universiteitsfonds daarom een crowdfundingsactie gestart. Inmiddels zijn er 38 UvA-studenten geholpen met een beurs.

Morris is een van die studenten. ‘Mijn ouders wonen in het Midden-Oosten en hebben door de extreme onrust die daar al jaren heerst last van financiële problemen. Corona heeft daar nog een schepje bovenop gegooid. De financiële bijdrage die ik kreeg viel daardoor geheel weg', vertelt hij.

Quote 'De beurs die ik kreeg gaf mij de kans om mijn toekomst verder op te bouwen' Morris,UvA-student

'Ik kon naast mijn studie zestien uur werken en van dat geld redde ik het niet om mijn huur, collegegeld en eten te betalen. Toen ik hoorde van het fonds en daarvoor in aanmerking kwam was ik zó opgelucht en dankbaar. De beurs die ik kreeg gaf mij de kans om mijn toekomst verder op te bouwen', aldus Morris.

Ook Simone ontving een beurs. 'Ik moet al jaren bij de UvA een instellingstarief betalen, deze kosten vallen buiten het wettelijke collegegeld. Dit grapje kost mij maandelijks 1.800 euro. Door corona kon ik niet meer werken en kwam toen in grote financiële nood terecht.' Het geld van het fonds hielp Simone uit de brand. 'Ik weet niet of ik het zonder had gered', vertelt ze. Moeilijke tijd Ondanks de beurs bleef het voor beiden een moeilijke tijd. 'Het was een hele andere zomer dan normaal. Geen biertjes op terrassen, maar sixpacks in het park. Ik kookte thuis kostenefficiënte maaltijden en zag mijn vrienden een stuk minder', zegt Morris. Ook Simone moest haar levensstijl aanpassen. 'Ik deed goedkoop boodschappen, hield rekening met aanbiedingen en at enkel wat noodzakelijk was.' Ook de benzine voor haar geliefde motorritjes kon ze niet meer betalen.

Quote 'Ik hield rekening met aanbiedingen en at enkel wat noodzakelijk was' Simone, UvA-student

Het gaat een stuk beter nu de ergste corona-maanden achter de rug liggen. Morris heeft een stage gekregen bij een filmstudio en Simone is weer aan de slag gegaan bij haar bijbaan in de zorg. In totaal is er ruim 32.000 euro opgehaald. De crowdfundingsactie loopt binnenkort af, maar donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds kunnen dit doel ook daarna nog steunen via het jaarfonds.