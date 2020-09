Meerdere parkeerplaatsen in Amsterdamse Bos 's nachts gesloten

De nachtelijke sluiting geld niet voor alle parkeerplaatsen in het bos. De volgende parkeerplaatsen zijn nog wel toegankelijk: Parkeerplaats Camping Amsterdamse Bos, de kleine parkeerplaats bij de geitenboerderij, enkele parkeerplaatsen rondom de hockeyverenigingen, de kleine parkeerplaats direct langs de Bosbaan

en de grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum.

Feesten

De politie benoemt enkel dat de parkeerplaatsen gesloten worden 'in verband met corona'. Mogelijk kwamen mensen 's nachts bijeen op de parkeerplaatsen. Eerder werd op z'n minst twee keer een nachtelijk feest in het bos gehouden. Volgens degene die een van die feesten tipte bij de politie zouden er in coronatijd vaker illegale feesten in het bos worden gehouden.